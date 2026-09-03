Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şüphelilerin TikTok mecrasındaki paylaşımlarının adli takibe takıldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından paylaşılan metinde şu ifadelere yer verildi:

"TikTok isimli sosyal medya platformunda yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Cansum Kaya ve Sinan Kaya haklarında TCK 216. maddesi kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda her iki şüpheli gözaltına alınmıştır."