ANKARA’nın Gölbaşı ilçesinde belediye ekipleri, ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmak amacıyla asfalt çalışmalarına devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında belirlenen program ve ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

İlçenin gelişen ve büyüyen yapısıyla birlikte artan ulaşım ihtiyacına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yıpranan yollar yenilenirken ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yollar açılarak asfaltlanıyor.

Gölbaşı’nda yollar yenileniyor

Gölbaşı Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla, kullanım ömrünü tamamlayan ve zaman içerisinde yıpranan yolların yenilenmesi hedefleniyor. Çalışmaların, yol güvenliğinin artırılması ve vatandaşların daha konforlu ulaşım sağlamasıamacıyla ilçe genelinde sürdürüldüğü belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahadaki incelemelerin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek öncelikli bölgelerde asfalt serim çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Belediye ekiplerinin pla