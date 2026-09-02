ANKARA’nın Altındağ ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir binanın bahçesine düştü.

Kaza, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvarda seyir halinde olan otomobil ile ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak bir binanın bahçesine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Altındağ’daki kazada 1 kadın yaralandı

Kazada otomobilde bulunan bir kadın, hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçeye düşen otomobil ise ekiplerin çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

“Çok korktuk”

Kazanın meydana geldiği binanın sakinlerinden Aysim Özel, olay sırasında fren ve patlama sesine benzer sesler duyduklarını söyledi.

Kaza anında büyük korku yaşadıklarını belirten Özel, şunları söyledi:

“Demir korkulukların üzerine çıkmış ve yan dönmüş bir araç gördük. Can kaybı olmamış ama çok korktuk. İki araç önden çarpışmış. Kadınlar ‘yardım edin’ diye bağırıyordu. Sanırım sürücüler hız sınırına uymamış ve trafik ışıklarını fark etmemiş.”

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.