ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), UNICEF ve İhtiyaç Haritası iş birliğinde yürütülen “Çocuk İhtiyaçları Haritası Projesi”nin tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği’nin eş finansman desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında çocukların ihtiyaçlarına ilişkin veriler değerlendirilirken, elde edilen sonuçların çocuklara yönelik hizmet ve politikaların geliştirilmesinde kullanılması hedefleniyor.

Divan Otel’de düzenlenen toplantıya ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hande Kaya, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, AB Türkiye Delegasyonu Temel Haklar, Yargı, İçişleri ve Sivil Toplum Bölüm Başkanı Jean Barbé, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortakları Mert Fırat ve Dr. Ali Ercan Özgür ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARI VERİLERLE ORTAYA KONULDU

Çocukların ihtiyaçlarını görünür hale getirmek ve özellikle dezavantajlı çocuklara yönelik hizmetleri daha etkin şekilde planlamak amacıyla hazırlanan “UNICEF Çocuk İhtiyaçları Haritası” toplantıda katılımcılarla paylaşıldı.

“Çocuk İhtiyaçları Haritası Analiz Sonuçları” başlıklı sunumda, Türkiye genelinde elde edilen veriler üzerinden çocukların ihtiyaçları ele alındı. Veriler doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri değerlendirilirken, çocuklara yönelik hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması için farklı paydaşların üstlenebileceği roller de konuşuldu.

Toplantıda ayrıca kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının sürece daha etkin katılım sağlaması ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yeni iş birliği alanlarının oluşturulması değerlendirildi.

TAŞKINSU: “HİÇBİR ÇOCUĞUN GERİDE KALMADIĞI BİR ANKARA HEDEFLİYORUZ”

ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Çocuk İhtiyaçları Haritası’nın Ankara’daki çocukların ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi açısından önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Taşkınsu, çocukların ihtiyaçlarını yalnızca konuşmak için değil, veriye dayalı olarak tespit edip somut çözümlere dönüştürmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, elde edilen verilerin çocuklara yönelik politika ve hizmetlerin daha doğru planlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

ABB olarak çocukların eğitimden sosyal yaşama, kültürden spora kadar her alanda eşit fırsatlara ulaşmasını önemsediklerini vurgulayan Taşkınsu, “Hedefimiz, hiçbir çocuğun yaşadığı bölge, ailesinin ekonomik durumu veya sahip olduğu kısıtlı imkânlar nedeniyle geride kalmadığı, daha adil ve kapsayıcı bir Ankara oluşturmaktır” dedi.

KAYA: “GÜZEL BİR YOLA GİRDİK”

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hande Kaya da UNICEF ve İhtiyaç Haritası ile yürütülen ortak çalışmanın önemine dikkat çekti.

ABB’nin Ankara’daki çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Kaya, projenin daha fazla çocuğa ulaşılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Kaya, “UNICEF ve İhtiyaç Haritası ile birlikte güzel bir yola girdik. Ancak bildiğiniz gibi kamu kaynakları sınırlı. Bu noktada özel sektöre de ihtiyaç duyuyoruz ki tüm ihtiyaçları eksiksiz giderebilelim. Bu çalışma bize büyük bir yol katettirecek diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocukların tüm ihtiyaçlarının aynı anda karşılanmasının mümkün olmayabileceğini belirten Kaya, daha fazla çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesinin kendileri açısından önemli olduğunu dile getirdi.

MARCHİ: “GÖRÜNÜR OLMAYANI GÖRÜNÜR KILMAK GEREKİYOR”

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise çocuk haklarının korunmasına yönelik politikaların veriye dayalı olarak oluşturulmasının önemine işaret etti.

Çocukların ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit edilmesi gerektiğini belirten Marchi, “Görünür olmayanı görünür kılmak gerekiyor. Çocuk haklarını korumaya yönelik politikaları da bu veri temelli çalışmalara dayandırmak gerekiyor”dedi.

Marchi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin liderliğinde özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımıyla çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini ifade etti.

İHTİYAÇ HARİTASI’NDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKA VURGUSU

İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür, proje ile çocukların ihtiyaçlarını görünür kılmayı ve bu ihtiyaçları ilgili paydaşlarla buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat ise kamu kurumları, belediyeler ve UNICEF ile yapılan iş birliklerinin çocukların ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

İhtiyaç Haritası’nın temel amacının ihtiyaç sahipleri ile destek sunabilecek kişi ve kurumlar arasında şeffaf bir iletişim ağı oluşturmak olduğunu belirten Fırat, UNICEF öncülüğünde kamu ve belediyelerle gerçekleştirilen iş birliklerinin kendileri açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Fırat, elde edilen verilerin sürdürülebilir politikaların oluşturulması açısından değerli bir kaynak oluşturduğunu kaydetti.