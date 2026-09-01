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Yetkililer, sürücülerin çalışma alanında trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda da uyarıda bulundu.

Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğunun yaşanabileceği belirtilirken, sürücülerin ulaşım planlarını buna göre yapmaları ve mümkün olduğunca alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.

Yaklaşık 12 gün sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında güzergâhta kısmi yol kapatma ve şerit daraltma uygulanacak.

Çalışmaların 2 Eylül 2026 Çarşamba günü başlaması ve 13 Eylül 2026 Pazar günü tamamlanması planlanıyor.

Ankara’da sürücüleri yakından ilgilendiren yol çalışması başladı. Etimesgut-Sincan ilçeleri sınırlarında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde asfalt bakım ve onarım çalışması yapılacak.

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