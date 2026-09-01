Ankara’da sürücüleri yakından ilgilendiren yol çalışması başladı. Etimesgut-Sincan ilçeleri sınırlarında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde asfalt bakım ve onarım çalışması yapılacak.

ETİMESGUT’TA GÜNÜBİRLİK EVLERE OPERASYON
ETİMESGUT’TA GÜNÜBİRLİK EVLERE OPERASYON
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Çalışmaların 2 Eylül 2026 Çarşamba günü başlaması ve 13 Eylül 2026 Pazar günü tamamlanması planlanıyor.

Güzergâhta şerit daraltma uygulanacak

Yaklaşık 12 gün sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında güzergâhta kısmi yol kapatma ve şerit daraltmauygulanacak.

Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğunun yaşanabileceği belirtilirken, sürücülerin ulaşım planlarını buna göre yapmaları ve mümkün olduğunca alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.

Yetkililer, sürücülerin çalışma alanında trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda da uyarıda bulundu.

Muhabir: Zehra Önen