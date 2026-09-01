Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeytandere mevkisinde define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Kazı malzemeleri ele geçirildi
Bölgede yapılan aramalarda, şüphelilerin kazı sırasında kullandığı çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon anı dronla görüntülendi
Define arayan şüphelilere yönelik operasyonun düzenlendiği anlar, polis ekiplerinin kullandığı dron kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyon ve şüphelilerin yakalanma anları yer aldı.