Er Gaziler ve Şehit Aileleri Meclis’i Bekleyecek

Balıkçılar yeniden denize açılıyor: Yeni av sezonu “Vira Bismillah” ile başladı

Erdoğan’dan Bişkek’te barış mesajı: “Tüm dünyada huzur ve istikrar için çalışıyoruz”

Girne açıklarında batan gemi için alarm: 20 kişi aranıyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Görüntülerde ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyon ve şüphelilerin yakalanma anları yer aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bölgede yapılan aramalarda, şüphelilerin kazı sırasında kullandığı çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeytandere mevkisinde define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.