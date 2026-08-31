Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; 13 Temmuz 2026’da Er Şehit Aileleri ve Gaziler Platformu - Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği öncülüğünde başlayan oturma eyleminin temel talebi netti: Rütbe farkı gözetilmeksizin emsal özlük hakları. Er ve erbaş olarak terörle mücadelede görev yaparken şehit olanların yakınları ile gazi olanlar; maaş, sağlık hizmetleri, protez desteği, kira yardımı, sosyal tesis kullanımı ve diğer özlük haklarında subay ve astsubay statüsündeki gazilerle eşitlenmeyi istiyordu. “Kurşun rütbe sormuyor” sloganıyla seslerini duyurmaya çalışan grup, gece-gündüz Güvenpark’ta nöbet tuttu. Başta İYİ Parti olmak üzere Siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve vatandaşlardan destek ziyaretleri aldı. Süreçte açlık grevi de başlatıldı; bir er gazi eylem sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

KURTULUŞ PARKI’NDA TANSİYON YÜKSELDİ, MİLLETVEKİLİ HASTANELİK OLDU

Eylemin Kurtuluş Parkı’na taşındığı dönemde tansiyon zaman zaman yükseldi. 24 Ağustos 2026’da er şehit yakınları ve er gazilere destek için alanda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, polis müdahalesi sırasında yaşanan arbedede darp edildiğini açıkladı. Türkoğlu’nun tekme, darbelerle yere düşürüldüğü, yerde sürüklendiği dört stenti bulunan kalp hastası olarak baş, yüz ve göğüs bölgesine darbeler aldığı iddia edildi. Müdahale sonrası kalp spazmı geçiren milletvekili ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hastane raporlarıyla yaralanmalarının teyit edildiği belirtilen Türkoğlu, tedavi sonrası taburcu oldu. İYİ Parti yetkilileri de olayı “orantısız müdahale” olarak niteleyerek sert tepki göstermişti.

19 AĞUSTOS ŞAFAK OPERASYONU VE PARK PARK SÜREN MÜCADELE

Eylemin 38. gününde, 19 Ağustos 2026 sabahı saat 04.45 sıralarında polis ekipleri Güvenpark’a operasyon düzenledi. Uyuyan şehit yakınları ve gaziler alandan çıkarılarak Bilkent Gazi Uyum Evi’ne götürüldü. Park bariyerlerle kapatıldı. Dernek Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, müdahalenin ağır olduğunu ve darp iddialarını dile getirdi. Uyum evinde yaşanan sıkıntılar sonrası grup Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne geçti. Ardından polisler gazileri Kurtuluş Parkı’na götürdü. “Park park dolaşıyoruz, hakkımızı alana kadar gitmiyoruz” mesajı veren gaziler, burada da eylemlerini sürdürdü. Vatandaş desteği devam ederken yetkililerden doğrudan muhatap bulunamadığı eleştirisi sıkça dile getirildi.

BAŞDANIŞMANDAN SÖZ, KURTULUŞ PARKI’NDA VEDA

Eylemin 47-48. günlerinde kritik gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Dernek Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu’nu görüntülü arayarak Meclis’in Ekim’de açılmasıyla birlikte hakların verilmesi konusunda Cumhurbaşkanı ve yetkililer nezdinde girişimde bulunacağını, “Ne gerekiyorsa yapacağım, bunun sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı. Bu söz üzerine 29 Ağustos 2026’da Kurtuluş Parkı’nda basın açıklaması yapan grup, eylemi sonlandırma kararı aldı. Çerçioğlu, “1 Ekim’den sonra ay sonuna doğru bekleyeceğiz. Eğer çözülmezse daha kuvvetli geliriz. Kimseyi tehdit etmiyoruz, hakkımızı istiyoruz” dedi. Destek veren siyasi partilere, belediyelere, gazetecilere ve vatandaşlara teşekkür eden gaziler, duygusal vedanın ardından evlerine döndü.

MECLİS AÇILIŞINA KADAR BEKLEYİŞ VE OLASI SENARYO

Er Gaziler şimdi Meclis’in 1 Ekim 2026’da açılmasını ve verilen sözün yerine getirilmesini bekliyor. Geçmişte benzer talepler için yasa çalışmaları yapılmış, bazı düzenlemeler kabul edilmiş olsa da emsal statü ve tam eşitlik talebi karşılanmamıştı. Grup, söz tutulmazsa hak arayışını daha güçlü biçimde sürdürme kararlılığını dile getirdi. Vatan için bedel ödeyenlerin eşit hak talebi, toplumsal vicdanın da takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor.

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