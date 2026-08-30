Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları’nda şampiyonluk kupasını Türkiye’ye getirdi.
Final mücadelesinde İtalya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine karşı baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Milliler, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak altın madalyaya uzandı.
İtalya karşısında set vermeyen Filenin Sultanları, elde ettiği bu sonuçla Akdeniz Oyunları'ndaki başarılı performansını şampiyonlukla taçlandırdı.
Turnuvayı yenilgi almadan tamamladılar
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları boyunca oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı.
Finaldeki 3-0'lık İtalya galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden milliler, turnuvayı namağlup tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.
Filenin Sultanları'nın bu şampiyonluğu, Türk kadın voleybolunun uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.