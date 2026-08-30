Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları’nda şampiyonluk kupasını Türkiye’ye getirdi.

Final mücadelesinde İtalya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine karşı baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Milliler, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak altın madalyaya uzandı.

İtalya karşısında set vermeyen Filenin Sultanları, elde ettiği bu sonuçla Akdeniz Oyunları'ndaki başarılı performansını şampiyonlukla taçlandırdı.

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Turnuvayı yenilgi almadan tamamladılar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları boyunca oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı.

Finaldeki 3-0'lık İtalya galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden milliler, turnuvayı namağlup tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Filenin Sultanları'nın bu şampiyonluğu, Türk kadın voleybolunun uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Muhabir: HABER MERKEZİ