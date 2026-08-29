Fenerbahçe’de Samsunspor maçı öncesi Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takımın önemli hücum oyuncularından Talisca, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almayacak.
Talisca kadroda yok
Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca’nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Talisca’nın son oynanan Lyon maçında aldığı darbenin ardından ağrı hissettiği belirtildi.
Oyuncunun bugünkü son antrenmanda yeniden değerlendirildiği ve yapılan kontrollerin ardından Samsunspor karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmemesine karar verildiği aktarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir.”
Talisca’nın durumu merak ediliyor
Fenerbahçe’de Talisca’nın Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olması teknik heyetin planlarını da etkiledi.
Brezilyalı futbolcunun yaşadığı ağrıların seyrinin ve sahalara dönüş durumunun önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.