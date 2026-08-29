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Brezilyalı futbolcunun yaşadığı ağrıların seyrinin ve sahalara dönüş durumunun önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de Talisca’nın Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olması teknik heyetin planlarını da etkiledi.

“Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir.”

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oyuncunun bugünkü son antrenmanda yeniden değerlendirildiği ve yapılan kontrollerin ardından Samsunspor karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmemesine karar verildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Talisca’nın son oynanan Lyon maçında aldığı darbenin ardından ağrı hissettiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca’nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

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