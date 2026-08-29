Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tadilat sırasında iki katlı bir köy evinin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Kirazcık köyü Oruçlu Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Tellioğlu’na ait iki katlı ahşap evde tadilat çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

5 kişi göçük altında kaldı

Çökme sırasında evde bulunan Şinasi T., Ünzile T., Gülsen Ö., Şerife K. ve Bilal T. göçük altında kaldı.

Olayı gören vatandaşların müdahalesiyle 3 kişi enkazdan çıkarılırken, 2 kişi ise kendi imkanlarıyla göçükten kurtuldu.

Çökmenin ardından enkazda yangın da çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Ekipler bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri de enkazda çalışma gerçekleştirdi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, evin neden çöktüğünün belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.