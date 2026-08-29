Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Fidan Atalay ile ilgili süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Instagram’da ‘fidannatalay’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan ve kamuoyunda ‘Fidan Hoca’ olarak tanınan Atalay, İzmir’de gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fidan Atalay tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Fidan Atalay’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, video ve fotoğraf içerikleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında ‘müstehcenlik’ suçundan soruşturma yürütülüyor.

Atalay’ın söz konusu yöntemle gelir elde ettiği değerlendirmesi üzerine, TCK’nın 282’nci maddesinde düzenlenen ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçu yönünden de soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Atalay, Başsavcılığın talebi doğrultusunda İzmir’de gözaltına alındı.

SEGBİS ile ifadesi alındı

Gözaltındaki Fidan Atalay’ın 29 Ağustos 2026 tarihinde SEGBİS üzerinden ifadesi alındı.

İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Atalay hakkında hakimlik tarafından tutuklama kararı verildi.

Soruşturma devam ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Fidan Atalay hakkında yürütülen soruşturmanın, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ve içerikler ile bu içeriklerden elde edildiği değerlendirilen gelirler kapsamında devam ettiği belirtildi.