Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’in artan nüfusu, araç sayısı ve değişen ulaşım ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir plan hazırlıyor. Ankara’nın ulaşım geleceğine yön vermesi hedeflenen Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı için danışmanlık hizmeti ihalesine çıkılacak.

ABB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek ihale, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.30’da Ankara Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Ankara’nın ulaşım geleceği 2050 hedefiyle planlanacak

Ankara’nın tamamını kapsayan 2050 hedefli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarını tamamlayan ABB, şimdi kentin ulaşım sisteminin geleceğine ilişkin kapsamlı bir planlama sürecini hayata geçirecek.

Hazırlanacak Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ile Başkent’in mevcut ulaşım yapısının ortaya çıkarılması, ulaşım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve geleceğe yönelik ulaşım politikalarının oluşturulması amaçlanıyor.

15 bin hane ile ulaşım anketi yapılacak

Plan kapsamında Başkentlilerin ulaşım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla 15 bin haneyi kapsayan ulaşım anketleri gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra sürücü, yolcu ve yayalara yönelik anketler yapılacak. Ankara’daki otopark durumunun belirlenmesi amacıyla otopark anketleri ve etütleri de gerçekleştirilecek.

Kentteki mevcut ulaşım altyapısının belirlenmesi için karayolu ağı envanteri hazırlanacak.

Kavşaklarda trafik sayımları yapılacak

Çalışmalar kapsamında Ankara’daki trafik hareketliliğinin daha detaylı analiz edilmesi için kavşak trafik sayımları gerçekleştirilecek.

Elde edilen veriler doğrultusunda Ankara’nın ulaşım modeli oluşturulacak. Modelin kalibrasyonu yapılarak sonuçları raporlanacak. Ayrıca kent merkezi trafik sirkülasyon planları ve ihtiyaç duyulan yeni kavşaklara ilişkin ön projeler hazırlanacak.

Toplu taşıma için acil eylem planı hazırlanacak

Danışmanlık hizmeti kapsamında yalnızca mevcut ulaşım yapısının analiz edilmesiyle sınırlı kalınmayacak. Toplu Taşıma Acil Eylem Planı ve Raporu ile Ulaşım ve Trafik İyileştirme Planı da hazırlanacak.

Tüm saha çalışmaları, anketler, analizler ve modelleme sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara’nın ulaşım geleceğine ilişkin Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ortaya konulacak.

İhalede 8 aday kısa listeye alınacak

Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi kapsamında gerçekleştirilecek ihalede ön yeterlik değerlendirmesi yapılacak.

Yeterliği tespit edilen adaylar arasından, ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre 8 aday kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak. İhalede yerli istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı uygulanacak.