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Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Çarpışmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen iki otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazanın ardından yaya olarak olay yerinden kaçan 06 HU 389 plakalı otomobilin sürücüsü U.Ö., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Kazada, 16 CLL 24 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö. ile araçta bulunan Ö.R.Ö., G.Ö. ve B.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi Yat Limanı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kumyaka yönüne ilerleyen U.Ö. (35) yönetimindeki 06 HU 389 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.Ö. idaresindeki 16 CLL 24 plakalı otomobille çarpıştı.

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