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Kaza sonrası olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına, sürücünün yakını olduğu belirtilen bir kişi tepki gösterdi. Tepkinin büyümesi üzerine söz konusu kişinin bir muhabire yönelik saldırı girişiminde bulunduğu, olay yerinde bulunan polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırının engellendiği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tekgül K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada sürücü Binali K. yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan Tekgül K. (42) yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Binali K. (50) yönetimindeki 34 JD 3435 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

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