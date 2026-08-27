UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş ile Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda oynanan rövanş maçını 1-0 kaybetmesine rağmen tur atlayan taraf oldu.

Beşiktaş, play-off turunun İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmasında rakibini 3-0 mağlup etmişti. Rövanşta alınan 1-0’lık yenilgiye rağmen toplam skorda 3-1 üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına yükseldi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın 17. dakikasında Kauno Zalgiris tehlikeli geldi. Murillo’nun kısa düşen geri pasının ardından Debeljuh topu kontrol ederek ceza sahasına girdi. Emirhan Topçu’nun müdahalesine rağmen yaptığı vuruşta top auta çıktı.

Beşiktaş ise 32. dakikada gole yaklaştı. Korner organizasyonunun ardından İlhan Fakılı’nın yaptığı ortada top doğrudan kaleye yöneldi ve direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kauno Zalgiris öne geçti

İkinci yarının 52. dakikasında ev sahibi ekip bir kez daha gol fırsatı yakaladı. İlhan Fakılı’nın ceza sahasına gönderdiği topa Cerny’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

dakikada Beşiktaş’ta Vlahovic, sırtı dönük aldığı topun ardından şutunu çekti ancak Kauno Zalgiris kalecisi Mikelionis gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Kauno Zalgiris aradığı golü buldu. Beşiktaş savunmasında Djalo’nun yaptığı hata sonrası topu kapan Oliveira, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yerden şutunu gönderdi. Top uzak köşeden filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu.

Beşiktaş, 69. dakikada Murillo ile beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahasının sağ çaprazından çekilen sert şutta kaleci Mikelionis son anda topu kornere gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Kauno Zalgiris’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş turu geçti

İlk maçta elde ettiği 3-0’lık galibiyetin avantajını koruyan Beşiktaş, rövanşı kaybetmesine rağmen toplamda 3-1’lik skorla Kauno Zalgiris’i eleyerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına yükseldi.