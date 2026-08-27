Maçın son düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular turu kutlamaya başladı. Matteo Guendouzi'nin saha içerisindeki sevinci sırasında Lyonlu futbolcuların tepki göstermesi üzerine iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen gerginlik, futbolcuların araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

TÜNEL GİRİŞİNDE GERİLİM SÜRDÜ

Yaşananların ardından soyunma odası tüneline doğru ilerleyen Guendouzi, sevincini burada da sürdürdü. Bunun üzerine Lyonlu oyuncularla Fenerbahçeli futbolcular arasında bir kez daha gerginlik yaşandı.

Fenerbahçeli oyuncuların araya girmesiyle olayların daha fazla büyümesinin önüne geçildi.

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