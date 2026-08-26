Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Başkent’in farklı noktalarında gün boyu sürecek bir kutlama programı hazırladı. Resmi törenlerin yanı sıra bando ve halk dansları gösterilerinin düzenleneceği etkinliklerle Zafer Bayramı coşkusu Çankaya’nın sokaklarına taşınacak.
Kutlamaların ilk adresi Çayyolu Atapark olacak. Program, saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak.
Zafer Bayramı kutlamaları Atapark’ta başlayacak
Atapark’taki resmi törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okunacak.
Resmi törenin ardından HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu ve Çankaya Gençlik Bandosu, Atapark’ta gerçekleştirecekleri gösterilerle vatandaşlara Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak.
Kızılay Zafer Anıtı’nda çelenk töreni
Çankaya’daki 30 Ağustos programının bir diğer adresi Kızılay Zafer Anıtı olacak.
Saat 11.00’de gerçekleştirilecek resmi törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.
Saat 12.00’de ise Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önünde Çankaya Gençlik Bandosu ve HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu Başkentlilerle buluşacak.
Çankaya’nın sokaklarında bando gösterisi
Zafer Bayramı etkinlikleri öğleden sonra da devam edecek. Çankaya Gençlik Bandosu, farklı noktalarda gerçekleştireceği gösterilerle 30 Ağustos coşkusunu parklara ve caddelere taşıyacak.
Program kapsamında:
- 14.30: Bahçelievler 7. Cadde
- 15.30: Zafer Parkı
- 17.00: Kuğulu Park
Bando gösterileri gerçekleştirilecek.
Zafer Bayramı’nın finali “Kurtuluş” filmiyle
Çankaya Belediyesi’nin 30 Ağustos programı, akşam saatlerinde kültür-sanat etkinliğiyle devam edecek.
Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, saat 20.30’da “Kurtuluş” film gösterimine ev sahipliği yapacak. Milli Mücadele’nin izlerini taşıyan tarihi mekanda gerçekleştirilecek gösterimle Zafer Bayramı etkinlikleri sona erecek.
Çankaya Belediyesi’nin hazırladığı program kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi törenleri, müzik ve halk dansları gösterileri ile kültür-sanat etkinlikleri gün boyunca Başkentlilerle buluşacak.