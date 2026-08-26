ABB’de Kartlar Yeniden Dağıtıldı: Mansur Yavaş Ne Yapacak?

TFF’den PFDK Sevkleri Açıklandı! Beşiktaş ve Galatasaray da Listede

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Çankaya Belediyesi’nin hazırladığı program kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi törenleri, müzik ve halk dansları gösterileri ile kültür-sanat etkinlikleri gün boyunca Başkentlilerle buluşacak.

Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi , saat 20.30’da “Kurtuluş” film gösterimine ev sahipliği yapacak. Milli Mücadele’nin izlerini taşıyan tarihi mekanda gerçekleştirilecek gösterimle Zafer Bayramı etkinlikleri sona erecek.

Çankaya Belediyesi’nin 30 Ağustos programı, akşam saatlerinde kültür-sanat etkinliğiyle devam edecek.

Zafer Bayramı etkinlikleri öğleden sonra da devam edecek. Çankaya Gençlik Bandosu, farklı noktalarda gerçekleştireceği gösterilerle 30 Ağustos coşkusunu parklara ve caddelere taşıyacak.

Saat 12.00’de ise Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önünde Çankaya Gençlik Bandosu ve HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu Başkentlilerle buluşacak.

Çankaya’daki 30 Ağustos programının bir diğer adresi Kızılay Zafer Anıtı olacak.

Resmi törenin ardından HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu ve Çankaya Gençlik Bandosu , Atapark’ta gerçekleştirecekleri gösterilerle vatandaşlara Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak.

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Başkent’in farklı noktalarında gün boyu sürecek bir kutlama programı hazırladı. Resmi törenlerin yanı sıra bando ve halk dansları gösterilerinin düzenleneceği etkinliklerle Zafer Bayramı coşkusu Çankaya’nın sokaklarına taşınacak.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.