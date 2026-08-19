Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in 27 Aralık 2025’te temelini attığı Meral Gençler Alzheimer-Demans Gündüz Yaşam Merkezi’nin yapım çalışmaları devam ediyor. Kırkkonaklar Mahallesi’nde yükselen merkez, Çankaya Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçiriliyor.

Başkan Güner’in temel atma töreninde, “Geçmişe vefası olmayanın geleceğe inancı da olmaz” sözleriyle vurguladığı merkez, Alzheimer ve demansla yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Bireylere güvenli ve sosyal ortam

Kırkkonaklar Mahallesi 325. Sokak’ta, Kırkkonaklar Çankaya Evi’nin yanında inşa edilen merkezde; yaş almış bireylerin günlük yaşam becerilerinin desteklenmesi, sosyal hayata katılımlarının artırılması ve günlerini güvenli bir ortamda geçirmeleri amaçlanıyor.

Merkezde zihinsel, fiziksel ve sosyal becerileri destekleyecek çeşitli etkinlik ve çalışmaların düzenlenmesi planlanıyor. Sosyal etkileşimi güçlendirecek faaliyetlerin yanı sıra bireylerin ihtiyaçlarına yönelik destek ve rehberlik hizmetlerinin de sunulması hedefleniyor.

Ailelere de rehberlik sağlanacak

Alzheimer ve demans sürecinin yalnızca bireyleri değil, ailelerini de etkilediğine dikkat çekilen merkezde, hasta yakınlarına yönelik çalışmalar da yürütülecek.

Ailelerin hastalık süreci hakkında bilgilendirilmesi, doğru yönlendirilmesi ve ihtiyaç duydukları konularda rehberlik hizmetlerine erişebilmesi için destek mekanizmalarının oluşturulması planlanıyor.

Merkezin tamamlanmasıyla birlikte Alzheimer ve demansla yaşayan bireyler ile ailelerinin yaşamlarına sosyal ve nitelikli bir destek sunulması hedefleniyor.