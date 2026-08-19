Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 kara yolu Ormanköy ışıklar mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri devrilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan A.I. (70), S.I. (72), S.S. (15), M.U. (46), H.S. (50), Y.Y. (25) ve M.Y. (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA