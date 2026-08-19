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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada araçlarda bulunan A.I. (70), S.I. (72), S.S. (15), M.U. (46), H.S. (50), Y.Y. (25) ve M.Y. (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri devrilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 kara yolu Ormanköy ışıklar mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

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