Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eğlence mekanlarında insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, ara yakalamalar ve şüpheli ifadelerinden elde edilen deliller doğrultusunda toplam 28 şüpheli tespit edildi.

Savcılık açıklamasına göre şüphelilerin, ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar ve ailevi sorunlar gibi nedenlerle Türkiye'ye yasal yollarla gelen yabancı uyruklu kadınları normal işlerde çalıştırma vaadiyle kandırdığı belirlendi.

Kadınların daha sonra zor durumlarından faydalanılarak müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorlandığı, bazı kadınların kaçak durumda olduklarının bilinmesine rağmen çalıştırıldığı ve operasyonlar sırasında kaçmalarına ya da saklanmalarına yardımcı olunduğu tespit edildi.

Bazı kadınların ise fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

20 şüpheli gözaltında

Soruşturma kapsamında 18 Ağustos 2026'da 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 80'inci maddesinde düzenlenen insan ticareti, 79'uncu maddesindeki göçmen kaçakçılığı ve 227'nci maddesindeki fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarından işlem başlatıldı.

Şüphelilerin iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.