Belediyemiz Hizmet Birimlerinde 2026-2027 Yılı Kış Döneminde Kullanılmak Üzere Takoz Odun ve Torbalı Kömür Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1508539

1- İdarenin 1.1. Adı : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CAD. NO:5 YENİMAHALLE/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03125072503 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 15.09.2026 - 15:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Satınalma Şube Müdürlüğü, Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 B Blok Kat:7 Yenimahalle/ANKARA



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Belediyemiz Hizmet Birimlerinde 2026-2027 Yılı Kış Döneminde Kullanılmak Üzere Takoz Odun ve Torbalı Kömür Alımı İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısım 4 Kalem Takoz Odun ve Torbalı Kömür Alımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yükleniciye imza karşılığı tebliği yapılacak olup, tebliğ tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen adreslere teslim edilecektir. Malzemelerin nakliyesi, boşaltılması ve belirtilen adrese istiflenmesi yükleniciye ait olacaktır. Malzemelerin tamamı zarar görmemiş şekilde teslim edilecek olup nakliye ve boşaltma esnasında oluşabilecek her türlü kaza vb. maddi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Teslim sırasında kesilen kantar fişi ve teslim tutanağının aslına isim ve soyadını yazıp, imzalayarak malzeme istiflendikten hemen sonra Destek Hizmetleri Başkanlığına bağlı Malzeme Temin Şube Müdürlüğüne yüklenici tarafından teslim edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yükleniciye imza karşılığı tebliği yapılacak olup, tebliğ tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen adreslere teslim edilecektir. Malzemelerin nakliyesi, boşaltılması ve belirtilen adrese istiflenmesi yükleniciye ait olacaktır. Malzemelerin tamamı zarar görmemiş şekilde teslim edilecek olup nakliye ve boşaltma esnasında oluşabilecek her türlü kaza vb. maddi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Teslim sırasında kesilen kantar fişi ve teslim tutanağının aslına isim ve soyadını yazıp, imzalayarak malzeme istiflendikten hemen sonra Destek Hizmetleri Başkanlığına bağlı Malzeme Temin Şube Müdürlüğüne yüklenici tarafından teslim edilecektir 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yükleniciye imza karşılığı tebliği



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



