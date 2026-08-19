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Kemal Atlı’nın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi. Çankaya Belediyesi, Atlı’nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra tüm mesai arkadaşlarına başsağlığı mesajı iletti.

Çankaya Belediyesi, Atlı’nın vefatını sosyal medya hesabından duyurarak ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan çalışma arkadaşımız Kemal Atlı’yı kaybettik” ifadelerine yer verildi.

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