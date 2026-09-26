Çankaya Belediyesi ekipleri, ilçedeki 18 parkın spor alanlarında bulunan ekipmanları yeniledi. Kullanım ömrünü tamamlayan veya yenilenmesi gereken spor aletlerinin yerine yeni ekipmanlar yerleştirildi.

Yenileme çalışmalarının ardından spor alanlarının açık havada egzersiz yapmak isteyen vatandaşlar tarafından daha etkin kullanılabilmesi hedefleniyor.

Parklarda bulunan spor alanları, vatandaşların mahallelerinden uzaklaşmadan açık havada egzersiz yapabilmelerine imkan sağlıyor.

33 PARKTA ÇOCUK OYUN GRUPLARI YENİLENİYOR

Belediyenin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 33 parkta çocuk oyun gruplarının da yenilenmesine başlandı.

Kullanım ömrünü tamamlayan veya yenilenmesi gereken oyun gruplarının değiştirilmesiyle çocukların kullandığı alanların daha güvenli ve işlevsel hale getirilmesi amaçlanıyor.

Oyun alanlarının yenilenmesiyle çocukların parklarda açık havada vakit geçirebileceği alanların iyileştirilmesi hedefleniyor.

PARKLARDA YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çankaya Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Spor aletleri ve çocuk oyun gruplarının yanı sıra parkların farklı ihtiyaçlara göre düzenlenmesi için de çalışmalar yürütülüyor.