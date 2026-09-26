Altınköy Açık Hava Müzesi, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sanatçı, zanaatkar ve kültür temsilcilerini buluşturan Altınköy Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

10 gün sürecek festivalin açılış programı, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, 27. Dönem MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, 27. Dönem MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Genel Başkanı Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başdanışmanı Merve Menekşe, Altındağ Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, basın mensupları, Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Altındağ Belediyesi ile Kültür ve Yaşayan Miras Derneği (KÜYAM) iş birliğinde düzenlenen festival, Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

ETNİK KIYAFETLER VE MÜZİK PERFORMANSLARI İLGİ GÖRDÜ

Festivalin açılış programında Kırgız kadın kimliğinin simgelerinden olan "Eleçek başlıkları"nın sarma ritüeli gösterildi. Ardından düzenlenen etnik kostüm defilesinde Kırgızistan Kaybar Etnik Müzik Topluluğu sahne aldı.

Festival kapsamında Anadolu ve Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen zanaatkarlar da eserlerini ve geleneksel üretimlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Veysel Tiryaki: Altınköy bir kültür ve sanat merkezi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, festivalin açılışında yaptığı konuşmada Türk dünyasının kültürel mirasının sanat aracılığıyla tanıtılmasının önemine değindi.

Altınköy Açık Hava Müzesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri için uygun bir mekan olduğunu belirten Tiryaki, gelecek yıllarda Türk dünyası ile Anadolu coğrafyasını buluşturan daha kapsamlı kültür festivalleri düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Zeynep Yıldız: Kültürel mirasa sahip çıkılması önemli

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da programdaki konuşmasında Altındağ ve Ankara'nın kültürel mirasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Yıldız, Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen festivalin Altınköy Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bülbül: Kültür ve sanat etkinliklerinin sayısı artırılmalı

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ise festivalin Altınköy'de düzenlenmesinin önemine değindi.

Teknolojik imkanların ve dijitalleşmenin arttığı dönemde kültür ve sanat etkinliklerinin öneminin korunması gerektiğini belirten Bülbül, bu alandaki çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Festival 4 Ekim'e kadar devam edecek

Türk dünyasından sanatçıları bir araya getiren festival kapsamında farklı kültürlere ait sanat ve zanaat çalışmaları, müzik performansları, geleneksel uygulamalar ve çeşitli etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.

Altınköy Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali, 4 Ekim'e kadar Altınköy Açık Hava Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.