Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Altınköy Açık Hava Müzesi’nde doğan dört geyik yavrusu, müze ailesine katıldı. Yaklaşık 40 günlük olan yavruların sağlıkla büyüdüğü belirtilirken, doğumlar müzede de büyük sevinç yarattı.

Altınköy’ün doğal yaşam alanında anneleriyle birlikte yaşamaya başlayan yavrular, ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Altındağ Belediyesi, dört yeni üyenin katılımını sosyal medya hesabından, “Altınköy’den mutlu haberler... Bi ‘maşallah’ınızı alırız” ifadeleriyle duyurdu.