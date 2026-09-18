UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 4-1 mağlup olan Marsilya’da Teknik Direktör Bruno Genesio, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın güçlü bir takım olduğunu belirten Genesio, siyah-beyazlıların Avrupa Ligi’nde çok ileriye gidebileceğini söyledi.

“Daha iyisini yapabilirdik”

Karşılaşmayı değerlendiren Bruno Genesio, takımının özellikle maçın son bölümündeki performansından memnun olmadığını belirtti.

Genesio, “Daha iyisini yapabilirdik. Ancak burada bazı hatalar yapılıyor. Bu hatalar tekrarlanıyorsa bunun da mutlaka bir sebebi vardır. Son 20-25 dakikaya baktığımızda takımın tamamen oyunu bıraktığını gördük. Enerjisi tamamen tükenmiş durumdaydı” dedi.

Üçüncü golün ardından takımının yeniden oyuna ortak olabileceğini belirten Fransız teknik adam, “Aslında üçüncü golü yedikten sonra yine de skoru 3-2’ye getirebilirdik. Bunu deneyebilirdik ya da en azından skoru eşitlemek için biraz çaba gösterebilirdik. Bunları yapmadık. Beni en çok üzen de bu oldu. Organizasyonumuzu tamamen kaybettik ve oyundan koptuk” ifadelerini kullandı.

“Hatalara devam ediyoruz”

Marsilya’nın kötü gidişatı ve istifa ihtimali hakkında da konuşan Genesio, görevinden ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Genesio, “Bu durumu daha önce de yaşadım, böyle zorlukları gördüm. Tabii ki burada yapılanların ve ortaya çıkan sonucun sorumlusu benim. Ancak yine de çalışmaya devam etmeliyiz. Bırakmak gerçekten kolay” diye konuştu.

Takımının aynı hataları tekrarladığını belirten Genesio, “İlk Strasbourg maçından sonra da bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyordu. Biz burada aynı hataları yapmaya devam ediyoruz. Bunların düzelmemesi biraz kırıcı ancak kesinlikle pes etmek gibi bir düşüncem yok” dedi.

“Sorumluluk bende”

Takımın sisteminde temel bir problem olduğunu düşünmediğini belirten Genesio, yaşanan sıkıntının daha çok mental olduğunu ifade etti.

Fransız teknik adam, “Ekibimle beraber düşünüyorum. Sistem anlamında herhangi bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. İstediğimiz sonuçları alamasak da sistemimde kalmaya devam edeceğim. Sadece mental bir çöküşün içerisindeyiz. Kendimize gelmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Oyuncuların maç içerisinde yaşadığı psikolojik düşüşe de değinen Genesio, “55 dakika iyi bir oyun oynandıktan sonra düşüşe geçiyorlar. ‘Acaba tekrar düşüşe mi geçeceğiz, maçın sonunu getiremeyecek miyiz?’ düşüncesi mental olarak gerçekten çok yıpratıyor” dedi.

Duran toplardan gol yediklerini hatırlatan Genesio, “Çözüm bulacak kişi burada kesinlikle benim. Takımın hocası benim, seçimleri ben yapıyorum ve burada bazı şeyleri düzeltmem gerekiyorsa benim düzeltmem gerekiyor” diye konuştu.

Beşiktaş’ın gollerini değerlendirdi

Beşiktaş’ın ikinci ve üçüncü gollerinde takımının yaptığı hatalara dikkat çeken Genesio, savunmada organizasyonlarını kaybettiklerini söyledi.

İkinci golü taç atışından hızlı bir şekilde yediklerini belirten Genesio, “Takım dağınık yakalandı. Aksiyonun başında daha dikkatli olmalıydık. Üçüncü golü ise bir anda duran toptan yedik” dedi.

Skor 2-1’ken beraberliği yakalamak isterken savunmada kontrolü kaybettiklerini ifade eden Genesio, “Skoru beraberliğe getirmek isterken üçüncü golde bu şekilde yakalandık ve sonrasında skor açıldı” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş’ın seviyesine şaşırmadım”

Beşiktaş’ın performansının kendisini şaşırtmadığını belirten Bruno Genesio, siyah-beyazlı takımın güçlü yönlerine dikkat çekti.

Genesio, “Beşiktaş’ın seviyesine şaşırmadım. Beşiktaş, zaten yaptığımız analizler doğrultusunda beklediğimiz gibi çok güçlü bir takım olarak karşımıza çıktı. Kolektif anlamda olsun, bireysel anlamda olsun karşımızda çok güçlü bir takım vardı” dedi.

İlk yarıda oyunu ve skoru yakın tuttuklarını belirten Genesio, ikinci yarıda ise istedikleri performansı gösteremediklerini söyledi.

Fransız teknik adam, Beşiktaş hakkında, “Gerçekten bu turnuvada oldukça ileriye gidebilir” diyerek sözlerini tamamladı.