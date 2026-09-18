Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, bir süredir ekranlardan uzak kaldığı dönemin ardından yeni dizi projesiyle setlere dönmeye hazırlanıyor. ARC Film imzalı “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinin başrolünü üstlenecek olan Sayışman, yapımda inşaat mühendisi Uygar Soykan karakterine hayat verecek. 10 bölümden oluşacak dizi, Tod ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Tolgahan Sayışman’ın yeni dizisi belli oldu

Fatih Enes Ömeroğlu’nun patronu olduğu ARC Film, yeni bir dizi projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. “Ölüm Bizi Ayırana Dek” adıyla ekrana gelecek olan yapım, 10 bölümden oluşacak ve Tod’da yayınlanacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturacak. Senaryosunu ise Aslı Zengin ile Banu Zeytin Tak kaleme alıyor. Projenin başrolünde ise başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman yer alacak.

Uygar Soykan karakterine hayat verecek

Cast çalışmaları devam eden dizide Tolgahan Sayışman, “Uygar Soykan” isimli inşaat mühendisi karakterini canlandıracak.

Evli ve çocuklu bir adam olan Uygar Soykan’ın hayatı, çıktığı bir iş gezisinde tanıştığı Deniz ile birlikte tamamen değişecek. Uygar’ın Deniz’le karşılaşmasının ardından yaşamındaki dengeler bozulacak ve hikâye izleyiciyi sürükleyici bir ilişki üzerinden ilerleyecek.

“Ölüm Bizi Ayırana Dek” ekim ayında sete çıkacak

Merakla beklenen “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinin çekimlerinin ekim ayında İstanbul’da başlaması planlanıyor. Oyuncu kadrosuna ilişkin görüşmeler ise devam ediyor. Dizinin Tod’da ne zaman yayınlanacağına ilişkin ise henüz net bir tarih açıklanmadı.