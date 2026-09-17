İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ve kamuoyunda “yolsuzluk” davası olarak bilinen davada yargılama sürüyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 83’üncü duruşmasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 414 sanığın savunmaları alınmaya devam edildi.

414 sanık hakim karşısında

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu sanıkların sayısında değişiklikler yaşanırken, 17 Eylül itibarıyla kamuya açık kaynaklarda 414 sanığın yargılandığı ve tutuksuz sanıkların savunmalarının sürdüğü bildirildi.

Davanın temelini, 11 Kasım 2025’te hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianame oluşturuyor. İddianamede İmamoğlu hakkında çeşitli suçlamalar yöneltilirken, isnat edilen suçlamalar ve talep edilen cezalar henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş bir hüküm anlamına gelmiyor.

İddianamede İmamoğlu hakkında 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklar suçlamaları reddetti

Duruşmada savunma yapan reklamcı iş insanı Rauf Cem Istranca, belediyenin karar mekanizmalarında yer almadığını belirterek suç örgütü üyesi olmadığını savundu.

Tutuksuz sanık Berat Kapki ise şirket yöneticilerinin talimatlarını yerine getirdiğini, taşıdığı paraların suçla bağlantılı olduğunu bilmediğini ve “Bilerek ve isteyerek suç işlemedim” dedi.

Sanıkların savunmalarında, kendilerine yöneltilen suçlamalara ilişkin farklı açıklamalar ve itirazlar gündeme geldi.

Duruşma 21 Eylül’e ertelendi

Mahkeme, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmesine karar vererek duruşmayı 21 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’a erteledi.

Dava, çok sayıda sanığın yargılanması ve sanık savunmalarının tamamlanmamış olması nedeniyle önümüzdeki duruşmalarda da devam edecek.