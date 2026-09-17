Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

17 Eylül 2026 sabahı saat 07.00'de gerçekleştirilen operasyonda, olayın meydana geldiği dönemde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı.

Savcılığın açıklamasına göre Kozinoğlu’nun diğer koğuş arkadaşı, emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi. Uğur’un Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilirken, kararın henüz infaz edilemediği ve kendisiyle irtibat kurulduğu bildirildi.

Soruşturma 15 yıl sonra yeniden açılmıştı

Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti. İlk soruşturmanın ardından 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Dosya, 26 Ağustos 2026 tarihinde verilen kararla yeniden açıldı. Yeni soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle araştırılması için özel bir ekip oluşturuldu. Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla mezarının açılması da kararlaştırıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce de olay tarihinde cezaevinde görev yapan personel ile sağlık çalışanlarına yönelik operasyonlar düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın yeni gözaltılarla birlikte hangi yönde ilerleyeceği ve şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sonucu önümüzdeki süreçte netleşecek.