Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Bu kapsamda 'bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 8 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (21), 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.B. (27) ve 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M.B. (57) yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA