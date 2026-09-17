Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 'bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 8 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (21), 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.B. (27) ve 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M.B. (57) yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.