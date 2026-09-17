TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından likidite imkanlarına ilişkin yeni adımlar açıkladı.

Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruya göre, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları dikkate alınarak artırılacak. Bunun yanı sıra TCMB bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek.

Teminat iskonto oranları azaltılacak

TCMB ayrıca kendi bünyesindeki piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarının gözden geçirilerek azaltılacağını bildirdi.

Merkez Bankası, likidite koşullarının yakından takip edileceğini belirterek, ihtiyaç görülmesi halinde ek tedbirlerin alınabileceğini açıkladı. TCMB'nin açıklamasında, “Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacaktır” ifadelerine yer verildi.