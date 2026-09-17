İstanbul’un Maltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılırken, otomobillerdeki yakınlarını çıkarmaya çalışırken yaralanan 2 kişiyle birlikte toplam 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DYD 055 plakalı otomobil ile 34 GB 5290 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Araçlarda sıkışan 9 kişiyi itfaiye kurtardı

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

İki otomobilde sıkışan 9 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralı yakınları da hastaneye kaldırıldı

Kaza haberini alarak olay yerine gelen ve araçlarda sıkışan yakınlarını çıkarmaya çalışan 2 kişi de kırılan camlar nedeniyle yaralandı.

Yaralanan 2 kişi de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Böylece kazada yaralanan ve hastaneye sevk edilenlerin sayısı 11 oldu.

Maltepe’de kaza nedeniyle trafik bir süre durdu

Kaza nedeniyle Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı'nın bir bölümü bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin çalışmasının tamamlanması ve kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından bulvar yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.