Eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala Mamak’taki Abidinpaşa İlkokulu’yla ilgili yeni bir tartışma gündeme geldi. Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada, okul binasında teknik incelemeler sonucunda güçlendirme ve onarım ihtiyacı bulunduğunun ifade edildiği belirtildi.

Sendika, öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgularken, bina ile ilgili sorunların çözümünün öğrencilerin farklı okullara ve öğretmenlere dağıtılması şeklinde olmaması gerektiğini savundu.

“Kimse mağdur edilmeyecek” denilmişti

Eğitim Sen’in açıklamasında, süreç başında velilere ve eğitim emekçilerine “kimse mağdur edilmeyecek” denildiği, ancak gelinen noktada öğrencilerin farklı okullara ve farklı öğretmenlere dağıtıldığı belirtildi.

Sendika, “Çocukların ve öğretmenlerin suçu nedir?” sorusunu yönelterek, okul binasındaki fiziksel sorunun çözümü için öğrencilerin eğitim ortamından koparılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Boş derslikler gündemde

Eğitim Sen, öğrencilerin kendi öğretmenleriyle eğitimlerine devam edebilmesi için başta Nazım Berger İlkokulu ve Ahmet Hızal İlkokulu olmak üzere mevcut boş dersliklerin kullanılabileceğini belirtti.

Açıklamada, öğrencilerin farklı okullara dağıtılmasının öğretmen-öğrenci bağını koparabileceği ifade edilerek, mevcut kamu kaynakları ve derslik kapasitesinin planlı şekilde değerlendirilmesi çağrısı yapıldı.

“Raporlar neden değiştirildi?”

Eğitim Sen, Abidinpaşa İlkokulu’nun yanı sıra Mamak İlkokulu, Ali Kuşçu İlkokulu ve Yunus Emre MTAL’de yaşanan gelişmelerin de ilçedeki okul planlamasına ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu belirtti.

Açıklamada özellikle Mamak İlkokulu’nun kapatılması sürecinde, okulun kapatılmaması yönünde hazırlandığı ifade edilen müfettiş raporunun daha sonra değiştirildiği yönündeki iddialara dikkat çekildi.

Sendika, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulması için raporlar, yazışmalar, onaylar ve elektronik işlem kayıtlarının incelenmesini istedi.

Eğitim Sen’den Milli Eğitim’e çağrı

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube, Abidinpaşa İlkokulu öğrencilerinin öğretmenlerinden ayrılmaması, boş dersliklerin eğitim amacıyla kullanılması ve öğrenci ile öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulundu.

Sendika ayrıca Mamak’taki okul binalarının kamu yararına uygun kullanılmasını, Mamak İlkokulu sürecindeki kararların ve rapor değişikliklerine ilişkin iddiaların araştırılmasını talep etti.

Açıklamanın sonunda Mamak ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüklerine seslenen Eğitim Sen, “Boş derslikler dururken çocukları dağıtmayın” çağrısında bulundu.