Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde FETÖ propagandası yapıldığı yönündeki iddiaların incelenmesine karar verildi. Soruşturma kapsamında dizide örgütsel talimat veya mesaj verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırıldığı bildirildi.

Senaristler ifadeye çağrılmıştı

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmada, dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ile Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler ve bazı sahnelerin Kozinoğlu’nun ölümünden önce ve sonra yayınlanması da inceleme konusu oldu.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın, Kozinoğlu’nun ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürdüğü belirtildi.