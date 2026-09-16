Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan ceza davasında yeni gelişme yaşandı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı. Duruşmanın ardından davanın 21 Ekim 2026 tarihine ertelenmesine karar verildi.

Tanıklar bir sonraki duruşmada dinlenecek

Mahkeme, bazı tanıkların duruşmada hazır bulunmaması üzerine tanıkların bir sonraki celsede dinlenmesine karar verdi. Böylece davanın bir sonraki duruşması 21 Ekim'de görülecek.

12 sanık yargılanıyor

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen ceza davasında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Dava, kurultay sürecine ilişkin yürütülen hukuk davasından ayrı olarak devam ediyor.

Davanın bir sonraki duruşması 21 Ekim 2026'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.