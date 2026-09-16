Okul kantinlerinde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini desteklemek amacıyla yeni düzenlemeler getirildi. Düzenlemeyle birlikte kantinlerde satılabilecek ürünlere yönelik yeni kurallar uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre asitli içecekler, cips ve kızartılmış yiyecekler kantinlerde satılamayacak. Bunun yanı sıra şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdalar da satıştan kaldırılacak.

TOSTLARDA YENİ DÜZENLEME!

Tostlarda da yeni bir kriter getirildi. Buna göre tost yapımında krem peynir kullanılamayacak, tostlarda en az 20 gram peynir kullanılması gerekecek.

Düzenlemeyle okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içeceklerin içeriğine yönelik daha sıkı kurallar uygulanması hedefleniyor.