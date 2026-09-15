Ankara’nın Güdül ve Çubuk ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere yönelik destekler hayata geçirildi. Güdül Kaymakamı Naim Akar okul ziyareti gerçekleştirirken, Çubuk Belediyesince ilçedeki birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye seti hediye edildi. Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ise vatandaşların talep ve beklentilerini dinlemeyi sürdürüyor.

Güdül Kaymakamı Akar’dan okul ziyareti

Güdül Kaymakamı Naim Akar, 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Aktaş ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, öğrencilere okul çantası hediye etti.

Çubuk’ta birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği

Çubuk Belediyesince ilçedeki tüm birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye seti dağıtıldı.

Sünlü Mahallesi’nde bulunan Şehit Selahattin Şişman İlkokulunda düzenlenen programda, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş sınıfları ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye setlerini teslim etti.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, eğitim alanındaki destekleri geleneksel hale getirdiklerini belirterek, öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Demirbaş, öğrencilerin okul ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sınavlara hazırlık, spor, sosyal etkinlikler ve geziler konusunda da imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır da öğrencilerin mutluluğuna ortak olmak ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla kırtasiye setlerini teslim ettiklerini belirterek, Belediye Başkanı Demirbaş ve ekibine teşekkür etti.

Güdül Belediyesinde vatandaşların talepleri dinleniyor

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ise vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç, talep ve beklentilerini dinlemeyi sürdürüyor.

Vatandaş odaklı bir çalışma yürüttüklerini belirten Doğanay, belediye olarak iletilen sorunların çözümü için ilgili birimlerin harekete geçirildiğini ifade etti.

Doğanay, bazı sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu, bazı çalışmaların ise zaman alabildiğini belirterek, belediye olarak sorunların çözümü için çalıştıklarını kaydetti.

Belediyenin kapılarının başta muhtarlar olmak üzere tüm vatandaşlara açık olduğunu vurgulayan Doğanay, belediyeye gelemeyen vatandaşların telefonla ulaşabileceğini, gerekli durumlarda kendilerini ziyaret edeceklerini söyledi.