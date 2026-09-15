Türkiye’de tarımsal üretimde pestisit kullanımının kontrol altına alınmasına yönelik yeni dönem, 1 Temmuz’da devreye giren B-Reçete sistemiyle başladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; hangi bitki koruma ürününün, hangi üreticide, hangi amaçla ve ne miktarda kullanıldığının kayıt altına alınmasını öngören sistemin pestisit kullanımında izlenebilirliği artırması beklenirken, Türkiye Ziraatçılar Derneği Ankara Şube Başkanı Selçuk Olum, uygulamanın üretici eğitimi ve etkin saha denetimleriyle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Olum, tarımda hedefin daha fazla ilaç kullanmak değil, gerektiğinde doğru ürünü doğru dozda ve doğru zamanda kullanmak olması gerektiğini vurguladı.

“B-REÇETE TEK BAŞINA BÜTÜN SORUNU ÇÖZEMEZ”

B-Reçete sisteminin kontrol zincirinin önemli bir halkası olduğunu belirten Olum, uygulamanın üretim sürecinin tamamını kapsayan denetimlerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Olum, “Ancak tek başına bir dijital reçete sisteminin bütün sorunu çözmesini beklememek gerekir. B-Reçete, kontrol zincirinin önemli bir halkasıdır. Tıpkı günümüzde Avrupa Birliği devletlerinde olduğu gibi, bunun üretici eğitimi, tarla kontrolleri, hasat öncesi numune alma, laboratuvar analizleri ve etkin denetim mekanizmalarıyla desteklenmesi gerekiyor” dedi. Pestisit kullanımında hedefin daha fazla ilaç kullanmak değil, doğru ürünü doğru dozda ve doğru zamanda uygulamak olması gerektiğini vurgulayan Olum, sistemin üreticiyi doğru uygulamaya yönlendirmesi gerektiğini söyledi.

KÜÇÜK ÜRETİCİ İÇİN DİJİTAL SİSTEM UYARISI

B-Reçete’nin uygulanması sırasında özellikle küçük üreticiler açısından dijital erişim ve kayıt işlemlerinin ek yük oluşturabileceğine dikkat çeken Olum, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Olum, “Özellikle küçük üreticiler açısından dijital sisteme erişim, işlemlerin nasıl yapılacağı, reçete alma süreci ve kayıtların doğru tutulması başlangıçta ilave bir iş yükü oluşturabilir” diye konuştu.

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