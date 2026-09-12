Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 ilçede gerçekleştirilen gösterimlerde 3 binden fazla çocuk enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşamı tiyatro aracılığıyla keşfetti.

'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek' vizyonuyla Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Enerji, geleceğin mimarları çocukların enerji bilincine değer katarak toplumsal fayda odaklı çalışmalarına yeni heyecan katmak için önemli bir çalışmaya imza attı.

16 yıldır 400 bine yakın çocuğa ulaşarak enerji tasarrufu ve verimlilik farkındalığı oluşturan Enerjimi Koruyorum Sosyal Sorumluluk Projesi, günümüz ihtiyaçlarına göre pedagoglar eşliğinde yeniden kaleme alınan senaryosuyla bu kez Hatay'da çocuklarla buluştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro tırı desteğiyle 24-28 Ağustos arasında hayata geçen yaz turnesi boyunca kentin İskenderun, Arsuz, Yayladağ, Samandağ ve Defne ilçeleri olmak üzere toplam 5 ilçede tiyatronun birleştirici ve öğretici gücü bölgeye taşındı. 5 gün boyunca farklı ilçelerde sahnelenen oyunlarla 3 binden fazla çocuğa ulaşılırken, enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları eğlenceli bir hikaye üzerinden keşfedildi.

Dijitalleşen dünyada çocukluğun değişen dinamiklerini sahneye taşıyan yeni metin, kaynakları verimli kullanmayı ve yenilenebilir enerjinin gücünü anlatmanın yanında ekran başında geçirilen uzun saatler yerine sokakta, akranlarla oyun oynamanın kıymetini de vurguluyor. Hatay'da 5 farklı noktada sahnelenen gösterimlerle çocukların hem kendi yaşam enerjilerini korumaları hem de arkadaşlarıyla birlikte keyifli, eğitici bir deneyim paylaşmaları amaçlandı.

Her 1 lira yatırım 3 lira 17 kuruş sosyal değer yaratıyor

Enerjisa Enerji, sosyal sorumluluk projelerinin oluşturduğu değeri bilimsel yöntemlerle ölçmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Sosyal Getiri Yatırım (SROI) analizine göre Enerjimi Koruyorum Sosyal Sorumluluk Projesi'ne yapılan her 1 liralık yatırımın, 3 lira 17 kuruş sosyal değer oluşturduğu hesaplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, Enerjimi Koruyorum ile 16 yıldır çocukların enerji ve çevre konusunda erken yaşta farkındalık kazanmalarına katkı sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Çünkü daha iyi bir geleceğin, çocuklara bugün kazandırdığımız bilinç ve alışkanlıklarla şekilleneceğine inanıyoruz. Bu yıl oyunumuzu pedagogların katkısıyla yenilerken çocukların değişen dünyasını da dikkate aldık. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşamın yanında arkadaşlığın, birlikte vakit geçirmenin ve çocuk olmanın değerine odaklandık. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüyle çocuklara hem düşündüren hem de yüzlerini güldüren bir deneyim yaşatmak istedik. Yenilenen oyunumuzu Hatay'da çocuklarla buluşturmak da bu nedenle bizim için çok değerliydi. Beş gün boyunca onların heyecanına, merakına ve mutluluğuna ortak olduk. Çocukların yüzlerindeki tebessüm en büyük enerji kaynağımız. Bu nedenle Enerjimi Koruyorum projemizi 16 yıldır sürdürüyor, çocukların hayatında güzel bir iz bırakmak ve onlarla birlikte daha iyi bir geleceğe katkı sunmak için çalışıyoruz.'