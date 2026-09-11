Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin eğitim giderlerini hafifletmek amacıyla sosyal desteklerini sürdürüyor. Sosyal yardım alan ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları için hazırlanan destek programı kapsamında binlerce öğrencinin okul masraflarına katkı sağlandı.

ABB tarafından 83 bin 879 öğrenci için velilerin Başkent Kartlarına toplam 293 milyon 576 bin 500 TL kırtasiye ve okul kıyafeti desteği yatırıldı.

Kırtasiye desteği 125,8 milyon TL

Eğitim desteğinin ilk ayağında öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin temel okul ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla öğrenci başına 1500 TL ödeme gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Başkent Kartlara toplam 125 milyon 818 bin 500 TL kırtasiye desteği yatırıldı.

Okul kıyafeti için 167,7 milyon TL

ABB, öğrencilerin okul kıyafeti giderlerine de destek sağladı. Öğrenci başına 2 bin TL olarak belirlenen okul kıyafeti yardımı kapsamında toplam 167 milyon 758 bin TL ödeme yapıldı.

Böylece yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul kıyafeti için ailelere aktarılan toplam destek 293 milyon 576 bin 500 TL'ye ulaştı.

Eğitim desteği yıl boyunca sürecek

ABB'nin eğitim destekleri kırtasiye ve okul kıyafeti yardımlarıyla sınırlı kalmayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca sosyal destek alan ailelerin çocuklarına kantin, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin eğitim giderlerini hafifletmek amacıyla sosyal desteklerini sürdürüyor. Sosyal yardım alan ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları için hazırlanan destek programı kapsamında binlerce öğrencinin okul masraflarına katkı sağlandı.

ABB tarafından 83 bin 879 öğrenci için velilerin Başkent Kartlarına toplam 293 milyon 576 bin 500 TL kırtasiye ve okul kıyafeti desteği yatırıldı.

Kırtasiye desteği 125,8 milyon TL

Eğitim desteğinin ilk ayağında öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin temel okul ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla öğrenci başına 1500 TL ödeme gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Başkent Kartlara toplam 125 milyon 818 bin 500 TL kırtasiye desteği yatırıldı.

Okul kıyafeti için 167,7 milyon TL

ABB, öğrencilerin okul kıyafeti giderlerine de destek sağladı. Öğrenci başına 2 bin TL olarak belirlenen okul kıyafeti yardımı kapsamında toplam 167 milyon 758 bin TL ödeme yapıldı.

Böylece yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul kıyafeti için ailelere aktarılan toplam destek 293 milyon 576 bin 500 TL'ye ulaştı.

Eğitim desteği yıl boyunca sürecek

ABB'nin eğitim destekleri kırtasiye ve okul kıyafeti yardımlarıyla sınırlı kalmayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca sosyal destek alan ailelerin çocuklarına kantin, servis ve abonman desteğinin yanı sıra sınav ve karne hediyesi desteği de verilecek.

Belediyenin yıl boyunca gerçekleştireceği farklı eğitim destekleriyle öğrencilere sağlanacak toplam katkının 1 milyar 252 milyon 400 bin TL'ye ulaşması bekleniyor. ve abonman desteğinin yanı sıra sınav ve karne hediyesi desteği de verilecek.

Belediyenin yıl boyunca gerçekleştireceği farklı eğitim destekleriyle öğrencilere sağlanacak toplam katkının 1 milyar 252 milyon 400 bin TL'ye ulaşması bekleniyor.