2. dakikada Murillo'nun derinlemesine pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oh'un karşı karşıya şutunda, kaleci Ertuğrul ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
5. dakikada Trossard'ın pasını ceza sahası sol köşesinde son çizgiye yakın yerde alan Orkun Kökçü'nün yerden çıkardığı topa ön direğe hareketlenen Cerny vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
21. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kaptan Orkun'un sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Emirhan Topçu, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
27. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Erzurumspor FK yarı alanının solunda topu alarak içeri kateden Trossard, pasını solundaki Oh'a verdikten sonra koşusuna devam etti. Trossard, Güney Koreli santrforun yerden altıpasa gönderdiği topu filelerle buluşturdu: 2-0.
45. dakikada Trossard'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Olaitan'ın şutunda top, kaleci Ertuğrul'dan döndü.
45+1. dakikada Orkun'un soldan ortasında altıpas üzerinde yükselen Oh'un kafayla vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakikada Beşiktaş'ın Trossard ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi. Agbadou, santra noktası civarında kaptığı topu derinlemesine Cerny'ye oynadı. Savunma arkasına sarkarak sağdan ceza sahasına giren Cerny'nin ortasında altıpas gerisindeki Trossard fileleri havalandırdı. Gol kararı veren hakem Gürcan Hasova, VAR'daki Tamas Bogar'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve atağın başında Agbadou'nun elle oynadığını tespit ederek golü geçersiz saydı.
62. dakikada Ouattara'nın soldan ortasında penaltı noktası gerisindeki Cerny, bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
76. dakikada Diabate'nin ceza yayı civarından şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
82. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Soldan Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında arka direkteki Murillo, meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Altıpas gerisindeki İlhan Fakılı, Yakup Kırtay'dan önce dokunduğu topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
88. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde kendi takım arkadaşından seken top, penaltı noktasının solundaki Mustafa Yumlu'da kaldı. Tecrübeli stoperin plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
Mücadele, siyah-beyazlı ekibin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Muhabir: Emrah Oktay