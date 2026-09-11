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88. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde kendi takım arkadaşından seken top, penaltı noktasının solundaki Mustafa Yumlu'da kaldı. Tecrübeli stoperin plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

51. dakikada Beşiktaş'ın Trossard ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi. Agbadou, santra noktası civarında kaptığı topu derinlemesine Cerny'ye oynadı. Savunma arkasına sarkarak sağdan ceza sahasına giren Cerny'nin ortasında altıpas gerisindeki Trossard fileleri havalandırdı. Gol kararı veren hakem Gürcan Hasova, VAR'daki Tamas Bogar'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve atağın başında Agbadou'nun elle oynadığını tespit ederek golü geçersiz saydı.

27. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Erzurumspor FK yarı alanının solunda topu alarak içeri kateden Trossard, pasını solundaki Oh'a verdikten sonra koşusuna devam etti. Trossard, Güney Koreli santrforun yerden altıpasa gönderdiği topu filelerle buluşturdu: 2-0.

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