AK Parti İl Başkanlığınca hayata geçirilen 'Çantamda Umut Var Projesi' kapsamında, kentte yaşayan yetim ve öksüz çocukların eğitim heyecanına ortak olmak amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Başkanı Aygün, teşkilat mensupları ile birlikte belirlenen evleri ziyaret etti.

Okul hazırlığı yapan çocuklara forma ve kırtasiye malzemelerini ulaştıran Aygün, çocukların sevincine ortak oldu.

Aygün, çocukların kendileri için önemli birer emanet olduğunu belirterek, 'Bir yavrumuzun yüzündeki tebessüme, okul heyecanına ortak olabilmek bizim için her şeyden kıymetli. Çantalarında kitapları, gönüllerinde umutları hiç eksik olmasın.' ifadelerini kullandı.