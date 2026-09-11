Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 10 milyar lira değerindeki yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Sahil Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, Rize Valiliği önündeki törende kentte tamamlanan yatırımları hizmete açtı, yeni projelerin de temelini attı.

Erdoğan, Rize'ye her gelişlerinde yeni eserler kazandırdıklarını belirterek, bu kez 26 projenin resmi açılışının gerçekleştirileceğini, 3 yeni yatırımın ise temelinin atılacağını söyledi.

Rize'ye 10 milyar liralık yatırım

Toplam yatırım bedelinin yaklaşık 10 milyar lira olduğunu ifade eden Erdoğan, TOKİ projelerinden millet bahçelerine, eğitim yatırımlarından spor tesislerine kadar birçok çalışmanın tamamlandığını belirtti.

TOKİ aracılığıyla Rize'de bugüne kadar 5 bin 636 konutun tamamlandığını, 1.221 konutun yapımının sürdüğünü açıklayan Erdoğan, Yağlıtaş Mahallesi'nde 465 konut, 4 iş yeri ve bir caminin yanı sıra Kendirli, Madenli ve Çayeli'ndeki konutların da hizmete sunulduğunu söyledi.

Rize'de 330 bin metrekarelik millet bahçesinin de açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, İyidere ve Çamlıhemşin'deki millet bahçeleri ile Güneysu'daki geçici iş yerlerinin de hizmete alındığını kaydetti.

Ulaşım ve turizm projeleri hız kazanıyor

Rize'nin ulaşım altyapısına yönelik projelerin de sürdüğünü belirten Erdoğan, yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve Tüneller Projesi'nin hazırlık ve planlama çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

İyidere Lojistik Limanı'nın Ovit üzerinden Kalkınma Yolu'na bağlanmasıyla Rize'nin uluslararası ticaretteki konumunun güçleneceğini ifade eden Erdoğan, Pazar-Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin-Ayder ve Tunca yolu projeleriyle bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirileceğini söyledi.

Erdoğan, turizm sezonunu 12 aya yaymayı hedeflediklerini belirterek, Ayder ve Fırtına Vadisi'ne ulaşımı kolaylaştıracak çalışmaların bölge turizmine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Rize Şehir Hastanesi'nde yüzde 70 tamamlandı

Sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Erdoğan, Rize'deki toplam yatak kapasitesinin 1.235'e ulaştığını söyledi.

1.053 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanesi'nin yüzde 70'inin tamamlandığını açıklayan Erdoğan, hastanenin kalan bölümünün de hızla tamamlanması için Sağlık Bakanı'na talimat verdiğini belirtti.

Çayeli Devlet Hastanesi'nin de yapımının sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Fındıklı'ya 25 yataklı devlet hastanesi yapılacağını, Ardeşen'de ise 24 saat hizmet verecek yeni bir sağlık tesisinin hayata geçirileceğini söyledi.

“Bizim gündemimizde sadece hizmet var”

Konuşmasının son bölümünde muhalefetin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, iktidar olarak siyasi tartışmaların dışında kaldıklarını savundu.

Erdoğan, “Muhalefetin ne dediği ile ne yaptığı ile biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış, eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil” ifadelerini kullandı.

Kendi gündemlerinin hizmet ve yatırım olduğunu belirten Erdoğan, “Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Rize ile birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var” dedi.

Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği konuma taşımayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, ülkeyi krizlerden ve çatışmalardan korumanın da öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

“Bu can bu tende olduğu müddetçe Cenabıallah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan, konuşmasının ardından dua ederek toplu açılış töreninde kurdele kesti.