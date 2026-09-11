Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırılmasına karar verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun, Tuzla'da 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmada, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Basit yargılama usulüyle görülen davada mahkeme 2023 yılında İmamoğlu hakkında beraat kararı vermiş, itiraz üzerine yapılan yargılamada da yeniden beraat kararı çıkmıştı. Ancak duruşmada sanığın savunmasının alınmadığı gerekçesiyle karar istinaftan dönmüş ve dosyada ilk derece mahkemesinde yeniden yargılama yapılmasına karar verilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun, 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan yargılandığı davanın duruşması Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görüldü. Başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ile taraf avukatları da izleyici olarak yer aldı.

'NEZAKETSİZ İFADESİ ASLA BİR HAKARET KASTI TAŞIMAMAKTADIR'

İmamoğlu duruşmada yaptığı savunmada, 'Sayın mahkemeniz, daha önce dosyadaki tüm delilleri incelemiş, siyasi eleştiri niteliği taşıdığını tespit ederek beraatime hükmetmişti. Bölge Adliye Mahkemesi, bu esastan beraat kararını içerik yönünden haksız bulmamış, yalnızca basit yargılama usulü yerine genel hükümlere göre duruşma açılarak savunmamın alınması gerektiği gerekçesiyle usulden bozmuştur. Bugün burada değişmeyen maddi gerçekleri bir kez de bizzat kendi ağzımdan ifade etmek üzere karşınızdayım. İddianamede bağlamından koparılarak cımbızlanan ve şahsıma suçlama olarak yöneltilen 'nezaketsiz' ifadesi, asla bir hakaret kastı taşımamaktadır. Aksine o gün orada yaşanan somut bir provokasyona ve şikayetçi Şadi Yazıcı'nın sergilediği ağır nezaketsizliğe verilmiş haklı bir tepkiden, bir durum tespitinden ibarettir' dedi.

'MİLLETİN SABRINI ZORLAYACAK ŞEKİLDE BİR DİL KULLANDI'

İmamoğlu, 'Olay günü Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi açılışındaydık. Davetlim, şikayetçi, kürsüye çıkıp tesise emeği geçenlerin ismini dahi anmaktan kısıtlı olarak kaçındığı, hitap ettiği kalabalığın tepki meyli göstereceğini bile bile ağır eleştirilerle dolu bir konuşma yaptı. Benden önce görev yapan insanların 20-25 yıl öncesine dönerek isimlerini andı. Benim için hiçbir mahsuru yok, ben de anmaktan keyif alırdım, onur duyardım. Ama benim ismimi dahi anmamıştır. Ben, bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak onun konuşmasını bölenleri kendim, bizzat ayağa kalkarak kalabalığı susturmaya ve 'Lütfen yapmayın' demeye gayret ettim ve sakinleştirdim. Kendisi söz hakkını sonuna kadar kullandı. Milletin sabrını zorlayacak şekilde bir dil kullandı ve hatta ben kürsüye çıktığım an, yani sıra konuşma sırası bana geldiğinde ben kürsüye yürüyerek çıktığım an, kendisi beni dinleme nezaketini dahi göstermeden salonu terk etmeye kalkıştı. Yani provokasyonun son halkası da buydu. Anlattığım tüm bu hususlar davaya, dosyasına, görüntülerde zaten sabittir' dedi.

'VATANDAŞLARI SAKİNLEŞTİRMEK AMACIYLA SÖYLEDİM'

İmamoğlu, 'Bu kadar aleni biçimde yapılan saygısızlığa karşı alanda büyük bir tepki oluşmuş, ortam gerilmiştir. Ben, bu esnada şikayetçinin şahsına hakaret etmek için değil, tamamen galeyana gelen vatandaşları sakinleştirmek ve taşkınlığı önlemek amacıyla şu sözleri sarf ettim: 'Arkadaşlar, o arkadaş buraya germeye gelmiş. Siz bırakın. Sakin, sakin... Nezaketsizlik... Bakın arkadaşlar, müsaade edin lütfen. Bakın provokasyona gelmeyin, ilgilenmeyin. Kötü söz sahibine aittir' diye o esnada vatandaşa, konuşmama başlayamadan mikrofonda söylediğim sözler bunlardır' dedi.

'KONU DA ÖZNE DE FARKLIDIR'

İmamoğlu, 'Gelelim iddianamede bana atfedilen diğer haksız suçlamaya; yani 'Cebimizdeki paraları aldınız, %50'sini çaldınız' sözlerine. Sayın yargıç, müştekinin konuşmasını bitirmesiyle benim bu sözleri sarf etmem arasında tam 10 dakikadan fazla bir süre, bambaşka bir bağlam vardır. Ben, o gün bana yapılan bu nezaketsizliği, yaptığım çok önemli açılışta milletimize hitap ederken zihnime koyup, onu orada anlatacak kadar seviyesi düşük bir insan değilim. Konu kapanmıştır ve gitmiştir. Konuşmamın sonraki bölümünde hedefim, açıkça isimlerini zikrederek seslendiğim hükümetin ekonomik politikaları ve Genel Başkan Yardımcılarıdır. Ve konuşmamda aslında bunların temelinde de zikrederek ifade ediyorum zaten. Müştekinin orada benim muhatabım olma şansı yok zaten. Yani konu da özne de farklıdır' dedi.

Mütalaaya karşı konuşan İmamoğlu, 'Bu mütalaayı da bir skandal olarak nitelendiriyorum. Mesnetsizliktir, anlamsızlıktır, kasıttır. Düşüncem budur. Umarım siz doğru bir karar vermeye yönelik bir adım atarsınız.' ifadelerini kullandı.

HAKARET SUÇUNDAN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nu 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Sanığın cezası takdiri indirim uygulanarak 2 yıl 1 aya düşürüldü. Mahkeme ayrıca, İmamoğlu'nun belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti.