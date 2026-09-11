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Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Zammın uygulanması halinde litre fiyatının İstanbul’da yaklaşık 80,35 TL , Ankara’da 80,85 TL , İzmir’de ise 81,05 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

11 Eylül 2026 itibarıyla benzinin litresi İstanbul’da yaklaşık 77,40 TL , Ankara’da 77,90 TL , İzmir’de ise 78,10 TL seviyesinde satılıyor.

Beklenen artışın bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 2,95 TL zam gelmesi bekleniyor.

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