Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 2,95 TL zam gelmesi bekleniyor.
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Beklenen artışın bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.
BENZİN BUGÜN NE KADAR? (11 Eylül 2026)
11 Eylül 2026 itibarıyla benzinin litresi İstanbul’da yaklaşık 77,40 TL, Ankara’da 77,90 TL, İzmir’de ise 78,10 TLseviyesinde satılıyor.
Zammın uygulanması halinde litre fiyatının İstanbul’da yaklaşık 80,35 TL, Ankara’da 80,85 TL, İzmir’de ise 81,05 TLseviyesine yükselmesi bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.
Muhabir: Ayça Cicidurucu