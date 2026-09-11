Ankara'nın biyolojik çeşitliliğinin ve ata tohumlarının korunduğu Endemik Vadi'de gerçekleşen programda, konuklara alanda yürütülen koruma çalışmaları hakkında detaylı sunum yapıldı.

Program kapsamında Ankara'nın simgesi haline gelen endemik canlı türleri büyükelçi eşlerine tanıtıldı:

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Endemik Vadimizde ve Ankara Kedisi Koruma, Tanıtma ve Yaşatma Tesisimizde Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği ve büyükelçi eşlerini misafir ettik. Kendilerine Ankara’nın doğal güzelliklerini, kültürel değerlerini ve özellikle Ankara kedimizi yakından tanıtma fırsatı bulduk. Kendilerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Ankara’mızın ve Pursaklar’ımızın sahip olduğu doğal, kültürel ve yerel değerleri kendileriyle paylaşmak bizim için çok anlamlıydı."