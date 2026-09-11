Ankara'nın biyolojik çeşitliliğinin ve ata tohumlarının korunduğu Endemik Vadi'de gerçekleşen programda, konuklara alanda yürütülen koruma çalışmaları hakkında detaylı sunum yapıldı.
Ankara'nın "4 Beyazı" İncelendi
Program kapsamında Ankara'nın simgesi haline gelen endemik canlı türleri büyükelçi eşlerine tanıtıldı:
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Başkentin Simgeleri: Ziyaretçilere "Ankara’nın 4 Beyazı" olarak bilinen Ankara Kedisi, Ankara Tavşanı, Ankara Keçisi ve Ankara Güvercini yakından tanıtıldı.
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Kedi Koruma Tesisi Ziyareti: Vadideki gezinin ardından konuklar, Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Kedisi Koruma, Tanıtma ve Yaşatma Tesisi’ni inceleyerek yürütülen nesil koruma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Başkan Ertuğrul Çetin: "Kültürel Değerlerimizi Paylaşmak Çok Anlamlı"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Endemik Vadimizde ve Ankara Kedisi Koruma, Tanıtma ve Yaşatma Tesisimizde Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği ve büyükelçi eşlerini misafir ettik. Kendilerine Ankara’nın doğal güzelliklerini, kültürel değerlerini ve özellikle Ankara kedimizi yakından tanıtma fırsatı bulduk. Kendilerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Ankara’mızın ve Pursaklar’ımızın sahip olduğu doğal, kültürel ve yerel değerleri kendileriyle paylaşmak bizim için çok anlamlıydı."