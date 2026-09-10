Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan programı kapsamında Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Yeni Parti İl Başkanı Yunus Dündar ve çok sayıda partili tarafından karşılandı. Özel'in kentteki ilk durağı Çamlıçatak köyü oldu.

Köy kadınlarından Özgür Özel'e dikkat çeken talep

Çamlıçatak köyünde düzenlenen kadın buluşmasına katılan Özel, kadınların sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi.

Buluşma sırasında bir kadın, Özel'den iktidara gelmeleri halinde “adamı olanların değil, geride kalanların işe alınmasını” istedi.

Özel ise bu talebe, önceki partisinin seçimlerde elde ettiği başarıya ve sonrasında yaşanan siyasi sürece değinerek yanıt verdi.

Özel, yeni partisinin iktidara gelmesi halinde liyakat vurgusu yapacaklarını belirterek, “Yeni Parti iktidara gelince adamı olan değil, arkada duranlar olacak” ifadesini kullandı.

Özgür Özel pazar esnafını ziyaret etti

Ardahan kent merkezinde pazar esnafını da ziyaret eden Özel, esnafa hayırlı kazançlar diledi. Esnafla sohbet eden Özel, ekonomik sorunlar ve vatandaşların yaşadığı sıkıntılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ardahan programının devamında Kongre Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelen Özel, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Cadde boyunca yürüyen Özel, daha sonra kendisini takip eden kalabalığa hitap etti.

“Bunlar milli varlık”

Türkiye'deki otoyol ve köprülerin işletme haklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, bazı otoyol, köprü ve çevre yollarının uzun süreli gelirleri üzerinden yapılan düzenlemeyi eleştirdi.

Özel, otoyol ve köprülerin “milli varlık” olduğunu savunarak, ulaşım maliyetlerinin kentlerde yaşayan vatandaşları doğrudan ve dolaylı şekilde etkilediğini söyledi.

“Doğu Ekspresi Ardahan'a gelecek”

Ardahan'ın ulaşım sorunlarına da değinen Özel, Doğu Ekspresi'nin Kars'tan Ardahan ve Çıldır'a kadar uzatılması gerektiğini ifade etti.

Geçen yıl Doğu Ekspresi ile 10 bin 360 turistin yolculuk ettiğini belirten Özel, tren hattının Ardahan'a uzatılması halinde kentin turizm açısından önemli bir kazanım elde edeceğini söyledi.

Yeni Parti'nin seçim beyannamesi üzerinde çalıştıklarını belirten Özel, Ardahan'a ilişkin ulaşım projelerinin de seçim beyannamesinde yer alacağını ifade etti.

Özel, iki tünel ve Doğu Ekspresi projesinin Ardahanlılardan oy isterken ortaya koyacakları vaatler arasında bulunacağını söyledi.

Özgür Özel'den Ardahan'da iktidar mesajı

Ardahan ile uzun yıllara dayanan bir bağı bulunduğunu belirten Özel, kentte farklı dönemlerde çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlattı.

Özel, konuşmasının sonunda Ardahan'a yeniden geleceğini belirterek, “Size söz veriyorum, Ardahan'a iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim” dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara geldiklerinde herkesin yüzünün güldüğü ve kimsenin geride bırakılmadığı yeni bir dönem başlatacaklarını söyledi.

Özel, konuşmasının ardından Ardahan'dan ayrılarak Kars'a hareket etti.