Ardahan kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun karga sürüsü, gökyüzünde dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Binlerce karga, sürüler halinde dakikalar boyunca daireler çizerek uçarken, kent adeta siyaha büründü.

Özellikle binaların çatıları ve ağaçların üzeri kargalarla dolarken, ortaya çıkan manzara hem şaşkınlık hem de tedirginlik yarattı. O anlara tanıklık eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntü alarak yaşananları kayıt altına aldı.

Her yıl bu dönemlerde benzer görüntülerle karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, bu yıl karga sayısının önceki yıllara göre daha fazla olduğunu ifade etti. Bazı vatandaşlar yaşanan yoğunluk karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları ise oluşan gürültü nedeniyle endişe duyduklarını dile getirdi.

Karga Sürülerinin Nedeni Ne?

Uzmanlara göre, kargaların bu şekilde toplu halde uçuş gerçekleştirmesi mevsimsel davranışlar ve barınma ihtiyacından kaynaklanıyor. Özellikle gün batımına yakın saatlerde güvenli alanlara yönelen kargalar, sürü halinde hareket ederek hem korunmayı hem de iletişimi sağlıyor.