Olay, Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen Burak G. yönetimindeki otomobilin motor bölümünden duman yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yanında bulunan 2 kişiyle birlikte otomobilden indi.
Alevler Kısa Sürede Aracı Sardı
Araçtan çıkan duman kısa süre sonra yerini alevlere bıraktı. Yangın bir anda büyüyerek otomobilin tamamını kapladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
O Anlar Kamerada
Yangın sırasında yaşanan panik anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yoğun alevler içinde kaldığı görüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.