JCI Çankaya tarafından düzenlenen “JCNetwork Business Circle – Network Serisi 2”, iş dünyasının farklı alanlarından temsilcileri, girişimcileri, profesyonelleri ve marka sahiplerini aynı platformda buluşturdu. 12 Mayıs Salı günü Fonprime Ankara ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, yoğun katılım ve güçlü networking atmosferiyle dikkat çekti.

Business Casual konseptiyle düzenlenen organizasyon, saat 18.30 ile 22.30 arasında sürdü. Katılımcılar etkinlik boyunca yalnızca yeni bağlantılar kurmakla kalmadı; girişimcilik, sürdürülebilir iş birlikleri, dernekleşme kültürü ve networkün iş dünyasındaki stratejik önemi üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Güçlü Partnerliklerle Hayata Geçirildi

Etkinlik; BESİYAD, Sirus Vakfı, JCI Çankaya ve Keynote Türkiye partnerliğinde gerçekleştirildi. Organizasyonun açılış bölümünde, JCNetwork Business Circle’ın yalnızca bir networking etkinliği değil; iş dünyasında sürdürülebilir bağlantılar kurmayı hedefleyen bir platform olduğu vurgulandı.

Etkinlikte kurumlar arası iş birliği kültürü, girişimcilik ekosisteminin gelişimi ve profesyonel ilişkilerin doğru zeminde kurulmasının önemi öne çıktı.

Panelde Girişimcilik ve Network Kültürü Konuşuldu

Program kapsamında gerçekleştirilen panel oturumunda iş dünyasının deneyimli isimleri katılımcılarla buluştu.

Sinan Aksoy, iş dünyasında dernekleşmenin ve sektörel dayanışmanın önemine dikkat çekerek girişimciliğin yalnızca iyi fikirlerle değil, güvene dayalı ilişkilerle büyüdüğünü ifade etti.

Serap Gürkan Firdevsi ise sosyal etki, toplumsal fayda ve değer odaklı liderlik anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Firdevsi, iş dünyasında başarının yalnızca ticari sonuçlarla değil, sürdürülebilir etkiyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Panelin bir diğer konuşmacısı olan Mustafa Ersin, liderlik, girişimcilik ekosistemi ve genç profesyonellerin iş dünyasındaki konumu üzerine konuştu. Ersin, networkün yalnızca tanışıklık değil; güven ve sürdürülebilir iş ilişkileri inşa eden güçlü bir yapı olduğunu vurguladı.

Panel boyunca konuşmacılar, farklı sektörlerle temas kurmanın ve sivil toplum yapılarının profesyonel gelişime katkısının altını çizdi.

Networking Oturumu Yoğun İlgi Gördü

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan Business Circle Networking Oturumu’nda, Oğuz Aslan katılımcılarla bir araya geldi.

Yapılandırılmış networking formatında ilerleyen oturumda katılımcılar; markalarını, uzmanlık alanlarını ve iş birliğine açık oldukları konuları paylaşma fırsatı buldu. Organizasyon boyunca girişimciler, profesyoneller ve marka temsilcileri arasında yeni iş birliklerinin temelleri atıldı.

Organizasyonun Direktörlüğünü Şeyda Yıldız Üstlendi

Etkinliğin organizasyon sürecinde Şeyda Yıldız aktif rol aldı. Programın planlanması, sponsor ilişkileri ve etkinlik akışının koordinasyonu Şeyda Yıldız’ın direktörlüğünde yürütüldü.

Katılımcılar, etkinliğin hem içerik kalitesi hem de networking deneyimi açısından başarılı geçtiğini ifade etti.

Sponsorlar Etkinliğe Güç Kattı

Organizasyonun ana sponsorluğunu Logomaster üstlenirken, altın sponsorlar arasında 7/24 Investing ve DTS Aderya Sigorta yer aldı. Etkinliğin diğer sponsorları ise Bill Bernett Studio, Ankara Parti Malzemeleri, Walker’s Coffee, Eryılmaz Ofset ve MyAngel Chocolate oldu.

Ankara İş Dünyasında Dikkat Çeken Organizasyon

Coffee break ve serbest networking alanlarında katılımcılar, farklı sektörlerden isimlerle birebir temas kurarak yeni iş bağlantıları geliştirme fırsatı yakaladı.

JCI Çankaya öncülüğünde gerçekleştirilen JCNetwork Business Circle – Network Serisi 2, Ankara iş dünyasında dikkat çeken networking organizasyonlarından biri olarak öne çıktı. Etkinlik sonunda katılımcılar; yeni bağlantılar, iş birliği fırsatları ve ilham veren deneyimlerle organizasyondan ayrıldı.